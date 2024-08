Vida Urbana Tocantins soma mais de 7,5 mil casos de violência contra mulher em 2024, diz MP Entre as principais razões para os registros de boletins de ocorrência este ano estão ameaças, injúria, lesão corporal, vias de fato descumprimento de medida protetiva

Nos primeiros sete meses de 2024, foram registrados 7.540 boletins de ocorrência relacionados à Lei Maria da Penha. Os dados foram obtidos por meio do Painel de Monitoramento da Incidência Criminal no Tocantins, alimentado pelos registros das Delegacias de Polícia Civil e divulgados pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO). Entre as principais razões para os reg...