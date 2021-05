Vida Urbana Tocantins segue decisão da Anvisa e suspende imunização de grávidas com a vacina AstraZeneca Segundo Governo Estadual, até o momento, não há relatos de sintomas adversos nas grávidas tocantinenses imunizadas com a vacina

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou na manhã desta terça-feira, 11, que após recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a imunização de gestantes com a vacina AstraZeneca, está temporariamente suspensa no Estado. Conforme a pasta, em alguns municípios do Tocantins, grávidas com e sem comorbidades estavam sendo imunizadas com a ...