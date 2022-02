Vida Urbana Tocantins segue com 20 desabrigados em Tupirama e Araguanã em virtude das fortes chuvas Segundo a Defesa Civil, nove municípios estão com acompanhamento mais aproximado, porém juntamente com o Corpo de Bombeiros vem sendo feito o monitoramento de outras regiões

O Boletim emitido pela Defesa Civil neste domingo, 6, mostra que o Tocantins segue com 20 pessoas desabrigadas (pessoas que estão em abrigos públicos ou locais cedidos pelo poder público). As pessoas atingidas estão nas cidades de Araguanã e Tupirama. Equipes do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil estão em Lagoa da Confusão na região do Loroti atuando naquel...