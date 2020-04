A Secretaria de Estado da Saúde (SES) disponibilizou na noite desta terça-feira, 07, o 24° boletim epidemiológico sobre os casos do novo coronavírus no Tocantins e não há novos registro da doença. Segundo a SES, foram realizados 13 testes no Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen-TO) e todos deram negativos, assim o Estado segue com 19 infectados pela Covid-19.

A pasta ainda informa que não há amostras pendentes no Lacen e os casos confirmados estão distribuídos por Palmas (13), Araguaína (5) e Dianópolis (1). O último registro veio de Araguaína na noite desta segunda-feira,6. Uma mulher, de 58 anos, sem histórico de viagem para fora do Tocantins e sem relato de contato com casos confirmados.

O Jornal do Tocantins segue acompanhando a situação dos casos no Estado e atualiza os números assim que for comunicado pelos órgãos de saúde