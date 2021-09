Vida Urbana Tocantins se aproxima de um quatro da população com o ciclo vacinal completo Estado tem 365.917pessoas que receberam as duas doses e 30.139 da dose única; percentual de pessoas totalmente imunizadas do Estado, de 25%, é bem mais baixo que o do Brasil, que tem 44% com esquema completo

O Tocantins se aproxima da marca de um quatro da população que concluiu o ciclo vacinal contra Covid-19, com a aplicação das duas doses ou da dose única. São 365.917pessoas que receberam as duas doses da Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer e 30.139 da dose única, a Janssen. O percentual de pessoas totalmente imunizadas é de 24,91% da população estimada no Estado. Com relaçã...