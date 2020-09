Vida Urbana Tocantins só terá tribunais de júri após 15 de outubro por recomendação do corregedor Recomendação assinada pelo Corregedor-Geral da Justiça, João Rigo, afirma ser necessário um prazo de 20 dias para preparar cabines que serão usadas nos julgamentos

Apesar do Plano do Biossegurança do Poder Judiciário do Tocantins para permitir a volta da realização de julgamento pelo júri, esse tipo de evento judicial só deve retornar após o dia 15 de outubro. Pelo menos é a recomendação do desembargador João Rigo Guimarães, corregedor-geral da Justiça do Tocantins expedida na quarta-feira, 23. Todos os júris suspensos deverão ser...