Vida Urbana Tocantins registrou nos boletins epidemiológicos de setembro um total de 98 mortes Destas, 42 vítimas são deste mês, as outras morreram em meses anteriores; até o momento, 3.780 pessoas no Estado morreram de complicações do coronavírus

O Tocantins incluiu nos boletins epidemiológicos divulgados até o dia 28 de setembro, um total de 98 mortes. Destas, 42 vítimas são deste mês, as outras em meses anteriores. Até o momento, 3.780 pessoas no Estado morreram de complicações do coronavírus. O documento desta terça-feira, 28, aponta mais três óbitos. A vítima mais velha se trata de um homem de 90 ano...