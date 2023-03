Redação Jornal do Tocantins

O Boletim Epidemiológico da Covid-19, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), nesta terça-feira, 28, traz 285 novos casos confirmados da doença. Deste total, dois registrados nas últimas 24 horas, e o restante por exames coletados em dias anteriores e que tiveram seus resultados inseridos no sistema, pelos municípios, na segunda-feira, 27.

O Tocantins também registrou uma morte pela doença. A vítima é uma idosa de 83 anos, de Arraias, região sudeste do Estado, que tinha doenças cardíacas crônicas. O óbito ocorreu no dia 1º de dezembro de 2022, no Instituto Sinai.

Palmas é o município que apresentou o maior número de novos casos (95) nesta terça-feira, com uma proporção de contaminados de 0.03% em relação à população. Em segundo lugar, Porto Nacional com o registro de 35 e em terceiro, Gurupi, com um total de 34.

Em relação a distribuição dos novos casos confirmados da Covid-19, 188 são do sexo feminino e 97 são homens. A faixa etária de 20 a 39 anos, contabilizou o maior número de novos infectados (110).