Vida Urbana Tocantins registra uma morte e 165 novos casos de covid-19, nesta terça-feira, 16 Vítima é um idoso de 86 anos, morador do município de Peixe, que morreu no dia 24 de junho

O Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) nesta terça-feira, 16, contabilizou 165 novos casos confirmados da covid-19. Deste total, 29 foram registrados nas últimas 24 horas. O Estado também registrou uma morte pela doença. A vítima é um idoso de 86 anos, morador do município de Peixe, sul do Tocantins. O óbito ocorreu no dia 24 de j...