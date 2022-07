Vida Urbana Tocantins registra um aumento de 11% em crimes de injúria racial De 2018, com 94 casos, ocorrências chegaram a 104 em 2021, com queda apenas no último ano segundo dados do Anuário de Segurança Pública

O Tocantins registrou um aumento de 11% nos casos de injúria racial no período de 2018 a 2021. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e analisados pelo Jornal do Tocantins. No ano de 2018 foram registrados 94 casos de injúria racial, no ano de 2019 o número subiu para 132, o que representa um cre...