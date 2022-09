Vida Urbana Tocantins registra três mortes pelo vírus da Covid-19 Estado atingiu uma marca de 344.117 casos da doença

No Boletim Epidemiológico da Covid-19 desta quarta-feira, 14, o Tocantins registrou 48 novos casos da doença, destes, quatro são das últimas 24h. O estado soma um total de 1.051.769 pessoas notificadas com o vírus, e acumula 344.117 casos confirmados da doença. De acordo com o boletim, 339.880 pessoas se recuperaram, 34 estão ainda ativos e 4.203 óbitos. Conforme o documento...