O Boletim Epidemiológico da Covid-19, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), nesta segunda-feira, 30, contabiliza 3 mortes e 321 novos novos casos confirmados da doença. Deste total, nenhum foi registrado nas últimas 24 horas, todos foram de exames coletados em dias anteriores e que tiveram seus resultados inseridos no sistema, pelos municípios.

Entre as mortes confirmadas está um idoso de 88 anos, que era morador de Palmas e faleceu no dia 10 de dezembro do ano passado, no Hospital Regional de Miracema. Ele tinha doenças cardíacas crônicas.

As outras mortes são de duas idosas, uma delas de Bernardo Sayão, de 75 anos, que morreu também no dia 10 de dezembro de 2022, no Hospital e Maternidade Irmã Rita em Arapoema. A outra mulher tinha 82 anos e era residente de Goianorte. Ela tinha doenças cardíacas crônicas e diabetes, e morreu no dia 4 deste mês, em casa.

Com a atualização do boletim, o Tocantins acumula 364.313 casos confirmados da doença e registra um total de 1.118.978 pessoas notificadas. Destes pacientes 359.990 estão recuperados e 95 estão ainda ativos (em isolamento domiciliar ou hospitalar), além de 4.228 óbitos.

Conforme o documento, as cidades com maior número de novos casos registrados são: Gurupi com 46 novas confirmações; Palmas com 41 novos registros e Formoso do Araguaia com total de 17 casos da doença.

Vacinação durante a semana na capital

Em Palmas, de acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (Semus), a vacinação segue durante a semana nas Unidades de Saúde da Família (USF). São oferecidas vacinas de rotina do calendário infantojuvenil e adulto, Covid- 19 e Influenza.

O horário da aplicação dos imunizantes é das 8 às 17 horas e para se vacinar o usuário deve ter em mãos documentos de identificação e o cartão de vacina.

No momento, está disponível a 2º dose da CoronaVac para crianças maiores de três anos até 11 anos. O reforço em adultos está sendo feito com o imunobiológico Pfizer. O imunizante da Astrazeneca e CoronaVac são disponibilizados para aqueles que precisam completar o esquema vacinal com a 2ª dose.

Algumas unidades fazem aplicação de vacinas de rotina, influenza e covid-19 para adultos. Oito delas ficam exclusivas para a segunda dose da CoronaVac. As demais unidades de saúde administram apenas a vacinação de rotina do calendário infantojuvenil, adulto, gestante e do idoso. Confira abaixo a programação completa.

Cronograma de vacinação

Rotina, influenza e covid-19 para adultos

Horário: 8 às 17 horas

USF da Arno 61 (503 Norte)

USF Arno 44 (409 Norte)

USF Prof Isabel Auler (Arso 23 - 207 Sul) - somente das 13 às 18 horas

USF Loiane Moreno Vieira (210 Sul)

USF Valéria Martins (Arse 122 - 1206 Sul)

USF Laurides Lima Milhomem (Jardim Aureny III)

USF Eugênio Pinheiro (Jardim Aureny I)

USF Santa Bárbara

USF José Hermes Rodrigues Damaso (Setor Sul)

USF Morada do Sol

USF Taquari - somente das 8 às 13 horas

USF Walterly Wagner José Ribeiro (Taquaruçu Grande) - vacinação apenas na quinta-feira

USF Mariazinha Rodrigues da Silva (Buritirana)

USF Walter Pereira Morato (Taquaruçu)

2ª dose da CoronaVac

Horário: 8 às 17 horas

Segunda-feira: USF Arno 61 (503 Norte)

Terça-feira: USF Prof Isabel Auler (Arso 23 - 207 Sul) - somente das 13 às 18 horas

Quarta-feira: USF Valéria Martins (Arse 122 - 1.206 Sul)

Quinta-feira: USF José Hermes

Sexta-feira: USF Taquari - somente das 8 às 13 horas

Observação: as USFs Walterly Wagner (Taquaruçu Grande), Walter Pereira Morato (Taquaruçu) e Mariazinha (Buritirana) vacinarão mediante agendamento na própria unidade

Somente vacina de rotina

Horário: 8 às 17 horas

USF José Luiz Otaviani (Arno 33 - 307 Norte)

USF Arno 41 (403 Norte)

USF Arno 42 (405 Norte)

USF Arne 53 (406 Norte) - somente das 8 às 13 horas

USF Arne 64 (508 Norte)

USF Arno 71 (603 Norte)

USF Deise de Fátima (Arse 13 - 108 Sul)

USF Francisco Júnior (Arso 41 - 403 Sul)

USF Dr. Ewaldo Borges (Arse 82 - 806 Sul)

USF Albertino Santos (Arse 101 - 1004 Sul)

USF Satilo Alves de Sousa (Arso 111 - 1103 Sul)

USF ARSE 131 (1304 SUL)

USF Alto Bonito (Jardim Aureny IV)

USF Novo Horizonte (Jardim Aureny IV)

USF Liberdade (Jardim Aureny III)

USF Aureny II (Jardim Aureny II)

USF José Lúcio Carvalho (Lago Sul)

USF Santa Fé

USF Bela Vista (Jardim Bela Vista)