O Tocantins registrou a sétima morte por Covid-19 no Estado com o óbito de um homem de 68 anos, morador da cidade de Lizarda, no domingo, 3, com exame para a doença causada pelo coronavírus na segunda, 4. Ele era diabético, lutava contra um câncer e se encontrava internado em hospital particular da capital.

Outra morte também por Covid-19 foi registrada em hospital particular de Palmas, mas o paciente, um homem de 86 anos, era residente em Brasília e será contabilizado como morte do Distrito Federal. Seu caso foi confirmado por teste rápido e ele faleceu na segunda, 4.

Além das mortes, o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (SES) desta terça-feira, 5, trouxe a confirmação de 36 novos casos de Covid-19 registrando alta de 13% em relação ao boletim do dia anterior e alcançando a marca de 303 infectados. Entre os infectados, 44 estão recuperados e 252 em tratatamento. Dos 26 internados, 13 3estão em UTIS reservadas para Covid-19 e 6 em leitos públicos e 7 em leitos comuns privados.

Os casos confirmados estão distribuídos em Araguaína (13), Palmas (12), Gurupi (6) e um caso em cada nos municípios de Cariri, Couto Magalhães, Lizarda, Sampaio e Wanderlândia.