Vida Urbana Tocantins registra redução de 34% do desmatamento em 2020, segundo o Naturatins No ano passado, Estado teve 68.833 há de área desmatada, quando no ano anterior eram 104.056 ha

Com redução de 35.223 ha de área desmatada, o Tocantins registrou uma queda de 34% na soma de áreas desmatadas em 2020, conforme o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins). Esse dado do órgão estadual foi divulgado nesta segunda-feira, 21, e está registrado no Relatório Anual de Desmatamento no Brasil (2020) da plataforma Mapbiomas Alerta. Conforme o Natu...