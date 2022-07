Vida Urbana Tocantins registra quatro mortes por Covid-19 e mais 659 novos casos Maior parte dos infectados pelo vírus são mulheres

No Boletim Epidemiológico da Covid-19 desta segunda-feira, 18, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) confirmou 659 novos casos no Tocantins, desses, 11 foram registrados nas últimas 24 horas. O boletim também confirmou quatro mortes por conta do vírus. Os óbitos ocorreram entre os dias 10 de maio e 4 de julho de 2022. Todas as vítimas sofriam de comorbidades,...