Vida Urbana Tocantins registra quatro mortes e 736 novos casos de Covid-19 As vítimas são de Araguaína, Nova Olinda e Miranorte, com idade entre 76 e 94 anos

O boletim epidemiológico da Covid-19 desta quarta-feira, 20, traz quatro mortes e 736 novos casos confirmados da doença. São 425 confirmações do sexo feminino e 311 masculinas. Dos novos casos, 239 ocorreram nas últimas 24h. Entre as mortes confirmadas está a de uma mulher de 80 anos, de Araguaína, que morreu no dia 29 de junho de 2022 no Instituto Sinai de Ara...