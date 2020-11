Vida Urbana Tocantins registra quatro afogamentos no fim de semana Casos ocorreram nas cidades de Peixe, Taguatinga, Itacajá e Xambioá; em Peixe o Corpo de Bombeiros ainda realiza buscas pelo corpo

Nesta segunda, 9, os mergulhadores dos Bombeiros começaram as buscas pelo corpo de corpo de Wabio Francisco do Prado Teles, 28 anos, que se afogou no Rio Santa Tereza, de Peixe. A informação é que a vítima estava na água nadando afastado das margens quando desapareceu. O caso ocorreu neste domingo, 8, e o rio fica a cerca de 20 km da cidade. Ainda segundo os Bom...