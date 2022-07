Vida Urbana Tocantins registra quase 4 mil focos de incêndio até julho Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais somam 1.148 casos apenas em julho de um total de 3.923 registrados até agora

Com a estiagem e o início do calor intenso, os focos de incêndio no Tocantins tendem a crescer nos próximos meses. Entre os anos de 1998 e 2022, 321.143 focos foram registrados no estado por meio do programa de Monitoramento dos Focos Ativos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) no estado. Neste ano, 3.923 focos foram registrados no Tocantins, de...