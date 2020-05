Vida Urbana Tocantins registra quarto caso de mormo do ano e animal doente será sacrificado Este é o primeiro caso registrado de Dueré outros casos são de Formoso do Araguaia

O Tocantins registrou o quarto caso de mormo, doença infectocontagiosa que acomete equídeos, desde janeiro desse ano no Sul do Estado, conforme a Agência de Defesa Agropecuária (Adapec). Esse caso ficou confirmado por meio de do exame complementar e ocorreu em uma mula de uma propriedade rural em Dueré, que passará pelo procedimento de eutanásia animal nesta quarta-feira, 2...