Vida Urbana Tocantins registra mais de 250 acidentes de trânsito no primeiro semestre de 2022 No balanço divulgado pela PRF, aponta que dos acidentes registrados, 92 deles foram graves; número de pessoas detidas por embriaguez ao volante cresceu em 124% e mais de 16 mil testes de etilômetros foram realizados

A Polícia Rodoviária Federal do Tocantins (PRF) divulgou nesta sexta-feira, 1°, o balanço com resultados operacionais do 1º semestre de 2022. Os dados são comparados com os resultados provenientes do ano anterior. Nos primeiros 6 meses do ano, o Estado registrou mais de 250 acidentes de trânsito, no qual 92 deles, graves. Pelo menos 83 pessoas foram detidas pelo c...