Vida Urbana Tocantins registra mais 7 mortes e 365 novos casos de Covid-19 nesta terça-feira, 20 Dados divulgados pela SES mostram estado com 73.065 casos da doença e 1.055 mortes

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgou nesta terça-feira, 20, a confirmação de mais 365 novos casos de Covid-19 e sete mortes pela doença no Estado. Os dados confirmam no Tocantins 73.065 casos da doença e 1.055 mortes. Dos pacientes confirmados, 59.719 se recuperaram, segundo a SES e 12.291 seguem ativos com 118 internações, 91 e...