Vida Urbana Tocantins registra mais 650 novos infectados pela Covid-19 em mais de 70 cidades Estado já acumula 194.988 diagnósticos positivos e 3.148 óbitos, cm 14 mortes confirmadas somente nesta quinta

O Tocantins contabilizou mais 650 novos casos confirmados e 14 mortes por Covid-19 nesta quinta-feira, 24, conforme os números do Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (SES). Ao todo são 194.988 diagnósticos positivos acumulados e 3.148 óbitos no Estado. Conforme a SES, dos registros acumulados no Estado, já são 175.381 pacientes que se cur...