Vida Urbana Tocantins registra mais 12 óbitos e 643 novos casos da Covid-19 nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira, 26, o Tocantins contabilizou 643 novos casos confirmados da Covid-19, sendo 76 das últimas 24 horas. O restante é de exames coletados em dias anteriores e que tiveram seus resultados inseridos no sistema, pelos municípios, na data de ontem. A edição do boletim de hoje ainda informou que mais 12 pessoas morreram de Covid-19 no Tocantins. De acordo com ...