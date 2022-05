Vida Urbana Tocantins registra média de quase dois homicídios por dia De 1° de janeiro a 2 de maio, SSP aponta 175 homicídios, dois deles são de corpos encontrados com suspeitas de assassinato no final de semana

Entre janeiro e abril, o Tocantins registrou 173 homicídios, segundo dados do Núcleo de Coleta e Análise Estatística da Secretaria da Segurança Pública (SSP). Nos dois primeiros dias de maio, mais duas mortes desta natureza foram registradas no sistema. São dois corpos encontrados no final de semana com suspeitas de terem sido assassinados no Tocantins. Um del...