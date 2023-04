Redação Jornal do Tocantins

Nesta segunda-feira, 10, o Boletim Estadual da Covid-19 traz 329 novos casos confirmados e duas mortes. O estado acumula 367.062 casos confirmados da doença e 1.138.392 notificações.

As duas mortes pela doença são: um homem de 62 anos, de Gurupi, que morreu no dia 15 de junho de 2022. Ele tinha Cirrose e morreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dra. Marcia Mucky.

A segunda vítima é uma mulher de 80 anos. Ela morreu no dia 16 de março deste ano no Hospital Regional de Miracema. A vítima morava em Miracema do Tocantins e era diabética.

Do total acumulado de registros no Tocantins, 362.582 estão recuperados e 243 estão em isolamento domiciliar ou hospitalar, além de 4.237 mortes.