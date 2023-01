Vida Urbana Tocantins registra cinco mortes e 753 novos casos da Covid-19 Vítimas são de Araguaína, Gurupi, Paraíso do Tocantins e Miranorte. Pacientes reclamam da demora da testagem em Palmas.

O Tocantins registra nesta segunda-feira, 23, cinco mortes pela Covid-19 e 753 novos casos confirmados. Dos casos confirmados, três são das últimas 24h. As vítimas da doença faleceram em dezembro de 2022, são: um homem de 82 anos, de Araguaína, com hipertensão; homem de 82 anos, morador de Gurupi, com hipertensão; uma mulher de 69 anos, moradora de Paraíso do Toc...