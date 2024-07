Vida Urbana Tocantins registra aumento de 30% no número de acidentes em rodovias federais em julho, aponta PRF De 1° a 14 de julho deste ano, foram registrados 39 acidentes, com 41 feridos e 4 mortos

O número de acidentes com mortes e pessoas feridas em rodovias federais aumentou no Tocantins. De 1° a 14 de julho deste ano, foram registrados 39 acidentes, com 41 feridos e 4 mortos. Nesse mesmo período no ano passado foram contabilizados 30 acidentes, com 39 feridos e dois mortos, representando um aumento de 30%. Os dados foram enviados pela Polícia Rodoviária Federa...