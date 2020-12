Vida Urbana Tocantins registra 84.281 confirmações e chega a 1.190 mortes por Covid-19 Quarta-feira tem mais 342 novos casos e mais três mortes confirmadas

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) confirmou nesta quarta-feira, 9, mais 342 novos casos confirmados para Covid-19 e mais três mortes de dias e meses anteriores. Conforme o boletim epidemiológico, de 267.694 pessoas notificadas no Tocantins com a doença, 84.281 estão confirmados, com 75.746 recuperados e 7.345 ainda ativos. O número de mortes ch...