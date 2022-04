Vida Urbana Tocantins registra 77 novos casos e apenas 64% da população imunizada Dos novos casos, 58 foram detectados por RT-PCR, 2 por sorologia e 17 por testes rápidos

Há 717 dias que o Tocantins registra, nesta terça-feira,26, os casos de Covid-19 nos 139 municípios do Estado, o Boletim Epidemiológico registra 77 novos infectados com a doença, sendo oito nas últimas 24 horas. O restante são de exames coletados em dias anteriores e que tiveram seus resultados inseridos no sistema, pelos municípios, na segunda-feira, 25. ...