Redação Jornal do Tocantins

O Tocantins registrou 716 novos casos confirmados da Covid-19, sendo 349 das últimas 24 horas. O restante é de exames coletados em dias anteriores e que tiveram seus resultados inseridos no sistema, pelos municípios, nesta sexta-feira,7. O Estado registrou mais duas mortes causadas por complicações da doença.

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) informou que dos 716 novos casos, 231 foram detectados por RT-PCR, 104 por sorologia e 381 por testes rápidos.

Atualmente, o Tocantins contabiliza 755.307 pessoas notificadas com a Covid-19 e acumula 238.746 casos confirmados. Destes 232.840 estão recuperados, 1.955 pacientes seguem em isolamento domiciliar ou hospitalar e 3.951 foram a óbito.

Detalhe dos novos óbitos

Mulher, 79 anos, residente em Paraíso do Tocantins. Comorbidade: diabetes. Óbito em 02/01/2022 no Hospital Geral de Palmas.

Mulher, 14 anos, residente em Buriti do Tocantins. Comorbidade: transtorno do sistema nervoso central. Óbito em 22/11/2021 no Hospital Regional de Augustinópolis.