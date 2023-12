Redação Jornal do Tocantins

Dados do Sistema Nacional de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) apontam que 5,3 mil casos de acidentes envolvendo animais peçonhentos foram registrados neste ano no Tocantins.

De acordo com a pasta, do total divulgado, os escorpiões são os responsáveis pela maioria dos casos, com 1.597 registros, seguido por 850 ataques de abelhas, 752 picadas de cobras e 378 de aranhas.

Segundo a SES, é considerado animal peçonhento, aquele que produz ou modifica algum veneno e possui aparato para injetá-lo na sua presa ou predador.

No Brasil, a maioria dos acidentes acontece com espécies de serpentes, e escorpiões, e aranhas, de lepidópteros (mariposas e suas larvas), de himenópteros (abelhas, formigas e vespas), de coleópteros (besouros), de quilópodes (lacraias), de peixes, de cnidários (águas-vivas e caravelas), entre outros.

Prevenção

Conforme a pasta, a melhor forma de evitar acidentes é adotar medidas de prevenção. Recomenda-se manter limpos os quintais e jardins, para não acumular folhas secas e lixo domiciliar.

Também, se possível, evitar a formação de ambientes favoráveis ao abrigo de escorpiões, como obras de construção civil e terraplanagens que possam deixar entulho, superfícies sem revestimento e umidade.

Ainda segundo a pasta, é importante lembrar que o uso de roupas apropriadas, como botas de cano alto e perneira, pode impedir o contato com animais terrestres. Também inspecione sapatos, toalhas e roupas no geral também podem evitar acidentes.

“E caso encontre um animal peçonhento, busque afastar com cuidado, mesmo que ele aparente estar morto, e procure alertar a polícia ambiental, agentes de saúde, bombeiros ou autoridades de saúde local”, finaliza a pasta.