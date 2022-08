Vida Urbana Tocantins registra 480 novos casos e uma morte pela doença Vítima é um homem de 89 anos, morador de Miracema e morreu no dia 30 de julho

O Boletim Epidemiológico da Covid-19 desta sexta-feira, 05, traz uma morte e 480 novos casos confirmados da doença. Dos novos casos, 88 tiveram confirmação nas últimas 24h. A vítima é um homem de 89 anos, de Miracema do Tocantins, que tinha insuficiência renal crônica e doenças cardíacas crônicas. Ele morreu no dia 30 de julho no Instituto Sinai, em Palmas. Atualmente o Tocantins...