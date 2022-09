Vida Urbana Tocantins registra 3 mortes e 97 novos casos de Covid-19 Vítimas são duas mulheres de Araguaína e uma de Miranorte

O Boletim Epidemiológico da Covid-19, divulgado pela Secretaria de Saúde (SES), desta quinta-feira, 1°, contabiliza três mortes e 97 novos casos confirmados da doença. Deste total, 33 registrados nas últimas 24 horas. Entre as mortes confirmadas está uma idosa de 77 anos, de Miranorte, região centro-oeste do Estado, que faleceu no dia 10 de agosto, no Hos...