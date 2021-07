Vida Urbana Tocantins registra 3.477 óbitos da Covid-19; cinco deles nesta terça-feira Quatro das vítimas desta terça não apresentavam comorbidades; Estado contabiliza 419 novos casos confirmados do vírus

O 499º boletim epidemiológico da Covid-19 no Tocantins aponta nesta terça-feira, 27, mais cinco mortes causadas pela doença. Destes óbitos, quatro são de Gurupi, sul do Estado, e um de Araguaína, região norte. Ainda sobre as mortes, quatro das vítimas não apresentavam comorbidades. Até o momento, 3.477 pessoas foram a óbito. O Tocantins também contabilizou nesta terça-...