Vida Urbana Tocantins registra 280 espécies recebidas para assistência e tem redução nessas demandas em 2020 Em 2019, eram 464 atendimentos registrados pelo Naturatins, que atribuiu a redução aos reflexos da pandemia da Covid-19

Com quase metade de assistência à animais silvestres, o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) teve uma redução nas demandas de 2020. Em relatório divulgado nesta segunda-feira, 28, até o momento 280 espécies silvestres foram recolhidas no Centro de Fauna do Tocantins (Cefau) neste ano, contra 464 atendimentos ocorridos em 2019. Conforme o Naturatins, com a ...