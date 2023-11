No Tocantins, o primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, que ocorreu no domingo, 5, teve 28,7% de abstenção, de acordo com dados preliminares do Ministério da Educação (MEC). O número está acima da média nacional que registrou 28,1% de abstenção. Ao todo no Estado, 32.620 estudantes se inscreveram nesta edição.

A preliminar contempla os dados apurados até às 20h de domingo e corresponde a 98,3% da coleta total. Os dados definitivos serão informados em janeiro de 2024, na divulgação dos resultados do exame.

No ano passado, do total de 28.944 inscritos no Enem, nas provas impressas, compareceram 20.243, o que representa 70,2% dos presentes, as abstenções, portanto, correspondem a 29,8%. No Enem digital, dos 608 inscritos, apenas 201 (33,1%) fizeram as provas, o número de faltosos é de 407 (66,9%).

O número de inscritos a mais neste ano é de 3.676, em relação ao ano passado, que teve 28.944, segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Conforme os dados, as mulheres são maioria e equivalem a 62,7% (20.467) das inscrições, enquanto homens representam 37,3% (12.153).

Neste domingo, os participantes fizeram provas de linguagens e ciências humanas, além da redação, com o tema “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”.

A aplicação segue no próximo domingo 12, com itens de ciências da natureza e matemática. A abertura dos portões será às 12h, e fechará às 13h. As provas terão início às 13h30, com término às às 18h30 no 2° domingo.

O gabarito oficial e os Cadernos de Questões serão divulgados no portal do Inep até o dia 24 de novembro.

Prazo para solicitar a reaplicação

De acordo com Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) o prazo para solicitar a reaplicação, por meio da Página do Participante, será de 13 a 17 de novembro.

As pessoas que faltaram por problemas logísticos ou doenças infectocontagiosas, como prevê o edital, podem pedir para fazer as provas nos dias 12 e 13 de dezembro.

O mesmo vale para as pessoas que foram alocadas em locais de prova com distância superior a 30 km da residência informada na inscrição.

Números no Brasil

Nesta edição no Brasil houve 3.934.242 inscritos, com percentual de 71,9% de presentes no primeiro dia, e 28,1% de ausentes. No ano passado teve 3.476.105 inscritos, com participação de 71,7%, contra 28,3% de ausentes.

O avanço no número de inscrições foi de 13,1% em relação a 2022, quando foram 3.476.226; e de 14,2% em relação a 2021, que teve 3.444.171 inscritos.

Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem se tornou a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni).

Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. Os resultados são utilizados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetro para acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os resultados individuais do Enem também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitar as notas do exame.