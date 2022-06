Vida Urbana Tocantins registra 271 vítimas de estupro de vulnerável neste ano Mês de março teve maior número com 58 vítimas de ocorrências desta natureza; Palmas lidera o ranking com 48 registros no total

Neste ano o Tocantins teve pelo menos 271 vítimas de casos de estupro de vulnerável, segundo dados informados no portal de estatística da Secretaria de Segurança Pública do Tocantins (SSP), levantados pelo Jornal do Tocantins. De acordo com os números, os únicos meses que tiveram abaixo de 50 registros, foram fevereiro com 46, e junho com 7 vítimas até esta sexta-feira, 1...