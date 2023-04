O boletim epidemiológico da Covid-19 divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) nesta segunda-feira, 3 , contabilizou 235 novos casos da doença. Das confirmações, sete ocorreram nas últimas 24h, o restante são de exames coletados em dias anteriores e foram inseridos no sistema.

Conforme o documento, as cidades com maior número de novos casos registrados são: Palmas com 90 novas confirmações, Gurupi com 32 casos da doença e Miracema com 15 novos registros.

O Tocantins registra um total de 1.136.112 pessoas notificadas com a doença e acumula 366.213 casos confirmados. Destes pacientes, 362.320 estão recuperados e 177 seguem em isolamento domiciliar ou hospitalar, além de 4.235 óbitos.