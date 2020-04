A Secretaria de Estado da Saúde (SES) registrou 23 casos da Covid-19 no Tocantins em Boletim Epidemiológico divulgado na tarde desta quarta-feira, 8. Conforme a pasta, o Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen/ TO), realizou 21 exames para Covid-19, com todas as amostras negativas. No entanto, na noite desta terça-feira, 7, houve mais quatro notificações de casos positivos nas cidades de Palmas (02), Araguaína (01) e Gurupi (01).

Agora, Palmas conta com 15 casos confirmados, Araguaína com seis, Gurupi com um e Dianópolis com outro. São 11 mulheres e 10 homens com a doença no Tocantins. Conforme a SES, todas as equipes de Vigilância Epidemiológica das cidades com casos positivos estão investigando os contatos recentes dos casos confirmados, para devida orientação e medidas de isolamento.

A SES reforçou que os dados consolidados referem-se aos exames realizados no dia pelo Lacen mais as notificações recebidas dos municípios até às 17h. A pasta ressaltou que os casos notificados após este horário entrarão no boletim do dia seguinte

Sobre o histórico dos casos, a SES informou que o novo caso positivo de Araguaína, identificado via teste rápido, é um homem de 28 anos, sem histórico de viagem para fora do Estado e sem relato de contato com casos confirmados, está em isolamento domiciliar.

Em Gurupi, o paciente identificado com a doença é um homem de 58 anos. Ele está internado em um hospital particular de Palmas desde o último domingo, 5. Sua saúde está estável. Ele é hipertenso, diabético e relatou viagem para Goiânia nos últimos 15 dias, onde realizou procedimento cirúrgico.

Já na Capital, o caso confirmado é de uma mulher de 66 anos, que viajou para fora do Brasil. Conforme a SES, seu diagnóstico foi por meio de teste rápido. Ela está em isolamento domiciliar. O segundo confirmado também em Palmas é um homem de 59 anos. A SES disse que seu caso foi identificado na rede particular. Ele possui histórico de viagem internacional e está em isolamento domiciliar.