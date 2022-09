Vida Urbana Tocantins registra 20 novos casos de Covid-19 Estado contabiliza 344.202 registros da doença

O Boletim Epidemiológico desta segunda-feira, 19, registrou 20 novos casos de Covid-19 no Tocantins. Destes, apenas um foi confirmado nas últimas 24h. A Secretaria Estadual da Saúde (SES) não confirmou mortes. De acordo com o boletim, Porto Nacional é o município com mais registros da doença neste último levantamento, com cinco casos confirmados. Palmas, a capital d...