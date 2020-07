Faltando um dia pra completar quatro meses desde o início dos casos de Covid-19 no Estado, o Tocantins já registra em suas estatísticas 15.132 pessoas infectadas com a doença, sendo 184 novas confirmações em 24 horas. Esses dados estão disponíveis no 119º Boletim Epidemiológico de notificações da Covid-19, divulgado neste domingo, 12, pela Secretaria de Estado da Saúde (SES).

De acordo com a pasta, deste total, 9.419 pacientes estão recuperados e 5.458 estão ainda ativos, ou seja, em isolamento domiciliar ou hospitalar. Além disso, o estado tem 255 óbitos, quatro confirmadas entre sábado, 11, e este domingo.

Veja os detalhes dos novos óbitos:

1. Homem de 70 anos, residente de Araguaína, com hipertensão e diabetes faleceu no dia 10 de julho no Hospital Dom Orione.

2. Mulher de 21 anos, residente de Araguaína, faleceu no dia 11 de julho no Hospital Dom Orione.

3. Homem de 79 anos, residente de Araguaína, faleceu no dia 11 de julho Hospital Dom Orione.

4. Mulher de 70 anos, residente de Palmas, em tratamento oncológico e insuficiência cardíaca, faleceu no dia 10 de julho no HGP.

No boletim ainda, a SES destaca que foram encaminhadas 197 amostras coletadas pelos municípios para o laboratório da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), e destas, 104 foram positivas e liberadas no sábado.

Confira a distribuição dos casos confirmados por cidade:

Os novos casos são de Araguaína (74), Palmas (27), Formoso do Araguaia (15), Porto Nacional (12), Lagoa da Confusão (8), Presidente Kennedy (8), Darcinópolis (6), Lagoa do Tocantins (6), Tocantinópolis (6), Gurupi (3), Paraíso do Tocantins (3), Santa Fé do Araguaia (3), Lizarda (2), Aliança do Tocantins (1), Araguatins (1), Babaçulândia (1), Guaraí (1), Miracema do Tocantins (1), Miranorte (1), Piraquê (1), Riachinho (1), Silvanópolis (1), Tocantínia (1) e Xambioá (1).