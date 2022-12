Vida Urbana Tocantins registra 137 vítimas de abandono de incapaz em 2022 No ranking das cidades com maior número de vítimas, a capital lidera com 40; na segunda posição está Colinas com 9, e Alvorada com 7 cada

Neste ano, o Tocantins registrou 137 vítimas de abandono de incapaz, conforme dados coletados pelo JTo no Núcleo de Coleta e Análise Estatística (NUCAE) da Secretaria de Segurança Pública (SSP). O número subiu de 105 em 2020 para 120 no ano passado, com 15 vítimas a mais registradas, e em 2022, houve um aumento de 17 no registro. No ranking das cidades com maior ...