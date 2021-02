Vida Urbana Tocantins registra 110.077 casos confirmados e 1.485 mortes por Covid-19 Mais 240 casos e quatro mortes por Covid-19 nesta segunda, 22

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) confirma mais 240 casos de Covid-19 nesta segunda-feira, 22, elevando o total de infectados para 110.077 no Tocantins. O número de mortos é de 1.485 com mais quatro mortes também registradas no Boletim Epidemiológico de hoje. Segundo a SES, 99.936 pacientes estão recuperados e 8.656 ainda ativos. Palmas com 110 novos casos ...