Dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) divulgados pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) mostram que ocorreram 959 acidentes de trânsito, no Tocantins, nos três primeiros meses de 2023.

Os agravos foram responsáveis pela morte de 101 pessoas. Do total de vítimas de acidentes, 715 homens e 244 mulheres. Sobre os óbitos, 41 são motociclistas, 33 outros, 12 pedestres, 10 ocupantes de automóveis e 5 ciclistas.

Com o tema, ‘No trânsito, escolha a vida’, a Campanha Maio Amarelo deste ano, busca mobilizar toda a sociedade para mudar o cenário atual.

Programa Vida no Trânsito

Para conscientizar a população, foi instituído, em 2010, pelo Ministério da Saúde (MS), o Programa Vida no Trânsito (PVT), dentro das diretrizes de uma ação global coordenada pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

No Tocantins, o PVT existe nas cidades de Palmas e Araguaína e tem como foco a redução dos acidentes, no qual afeta diretamente no SUS e figuram entre as principais causas de mortes e internações hospitalares no Brasil, gerando altos custos para os cofres públicos.