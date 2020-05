Com mais 99 casos de Covid-19 confirmados, o Tocantins contabiliza 1.279 diagnósticos da doença neste sábado, 16, sendo que 52,1% são homens e 47,8% são mulheres. Conforme o 62º Boletim Epidemiológico, são 667 pacientes do sexo masculino e 612 do sexo feminino. Além disso, desse total, 1.033 pacientes são de casos ativos, que ainda em isolamento domiciliar ou hospitalar.

O Tocantins também teve novos registros de mortes, alcançado 27 óbitos pela doença. Os três falecimentos registrados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) neste sábado, são de um caminhoneiro de 38 anos, residente de Porto Nacional, um paciente de 47 anos, residente de Araguatins, e uma mulher de 57 anos com registro de obesidade, residente de Paraíso do Tocantins.

Novos registros

Segundo o Boletim, Araguaína teve o maior número de casos neste sábado, sendo 38, seguido de Palmas com 17, Nova Olinda com 9, Paraíso do Tocantins com 7 e Tocantinópolis com 5.

Os demais são Colinas do Tocantins (4), Gurupi (3), Miracema do Tocantins (3), Cariri do Tocantins (2), Guaraí (2), Wanderlândia (2), Oliveira de Fátima (2), Aguiarnópolis (1), Bandeirantes do Tocantins (1), Marianópolis do Tocantins (1), São Miguel do Tocantins (1) e Sítio Novo do Tocantins (1).

Além disso, o Tocantins diagnosticou 11 casos positivos do novo coronavírus para os estados de Goiás, Pará, Maranhão, Santa Catarina, Paraíba e São Paulo.

Confira o infográfico de como está o crescimento da doença no Tocantins: