Vida Urbana Tocantins reduz número de UTIs covid bloqueadas, mas problema ainda continua em hospitais de Palmas Até está terça-feira, seis leitos ainda estão bloqueados no HGP e no Hospital Santa Thereza

Com quase duas semanas de problemas com leitos bloqueados devido à falta de medicamentos do kit de intubação, o Tocantins teve queda no número de Terapia Intensiva (UTI) covid sem atividade devido ao problema, entretanto a situação ainda não foi totalmente resolvida. Até às 13h30 desta terça-feira, 4, ainda haviam seis unidades bloqueadas na Capital. Esses leitos...