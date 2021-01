Vida Urbana Tocantins receberá 18 pacientes do Amazonas na noite deste domingo, 31 Eles chegarão por volta das 23h30 em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) e serão encaminhados para o Hospital Estadual de Combate à Covid-19

O Tocantins deve receber neste domingo, 31, 18 pacientes provenientes do estado do Amazonas para seguir com o tratamento contra a Covid-19. Em comunicado divulgado neste domingo, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou que atende solicitação do Ministério da Saúde. As condições dos pacientes são de leve a moderada. Os pacientes, segundo a SES, virão em uma...