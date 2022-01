Vida Urbana Tocantins recebe mais 6,5 mil doses da Janssen e tem estoque de 66 mil da Pfizer As doses enviadas pelo Ministério da Saúde serão utilizadas para doses de reforço

Nesta terça-feira, 11, o Ministério da Saúde enviou uma remessa de doses para reforço da vacinação da população contra a Covid-19 ao Tocantins. São 6.950 doses do imunizante da Janssen. Já no caso da Pfizer, o Estado informou que possui estoque e pediu ao MS a suspensão temporária do envio da vacina. Conforme a Secretaria Estadual da Saúde (SES), a Central Estadu...