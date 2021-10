Vida Urbana Tocantins recebe mais 50,3 mil doses do imunizante da Pfizer para ampliar combate à Covid-19 Até o momento, 36,51% da população tomou a segunda dose e completou o esquema vacinal

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) receberá na noite desta sexta-feira, 22, mais uma remessa com doses da Pfizer para a imunização contra a Covid-19 no Tocantins. São 50.310 doses do imunizante que, após passar por conferência do Estado, serão distribuídos aos 139 municípios. “Mesmo com a redução dos casos, as pessoas que não tomaram a segunda dose devem ...