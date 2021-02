Vida Urbana Tocantins recebe mais 3,5 mil vacinas e deve ampliar vacinação de profissionais de saúde e idosos Imunizante da AstraZeneca recebidas nesta quarta-feira terá 3.281 doses entregues aos municípios e o restante na reserva técnica

O governo do Tocantins afirmou ter recebido nesta quarta-feira, 24, a quinta remessa de imunizantes para combate à Covid-19, encaminhada pelo Ministério da Saúde (MS) com 3,5 mil vacinas AstraZeneca. Com a remessa, chega a 110 mil doses de vacinas remetidas para o Tocantins, 95 mil da Coronavac e 15 mil da AstraZeneca, conforme comunicado divulgado pelo governo estadu...